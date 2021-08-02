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Шишкарёв — о трансгендерах на Олимпиаде: это разрушает не только спорт, но и цивилизацию

Шишкарёв — о трансгендерах на Олимпиаде: это разрушает не только спорт, но и цивилизацию
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв высказал своё мнение об участии трансгендерных спортсменов на Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2020 впервые в истории выступит 43-летняя штангистка-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии. До трансгендерного перехода её звали Гэвин Хаббард.

«Я открыто, честно и прямолинейно буду выступать против этих вещей и сделаю всё, чтобы в гандболе это, не дай бог, не появилось.

Я категорически против применения трансгендерного принципа в спорте. Человек, поменявший пол, не может быть заявлен на соревнования по тому полу, в который он «превратился». Это может убить не только профессиональный спорт, но и в целом нормальную жизнь.

Не скрываю, что являюсь категорическим противником всего того, что творится в этом плане. И со сменой пола, и с однополыми браками. Считаю, что это разрушает цивилизацию, гуманизм на планете и ведёт мир не туда», — приводят слова Шишкарёва «РИА Новости».

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