Евгений Трефилов ответил американской пловчихе, заявившей о российском допинге на ОИ-2020

Первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг. Ранее Кинг намекнула, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.
«Ну дальше что? Ну давайте я скажу: «А давайте флаг Америки отнимем». А за что? Ну были допинговые скандалы, но я больше чем уверен, что половина из этих скандалов были выдуманы большим другом Родченковым. Я 37 лет в женском гандболе, и до этого не было таких скандалов, а потом сразу будто все наелись и напились…
На Олимпийских играх в плавании ожидал от Ефимовой, а получил от Рылова. Здорово! Гимнасты, фехтовальщики молодцы. Удручён немного выступлением наших прыгунов в высоту. Настолько всё внутри кипит… Отобрали гимн, знамя, что ещё нужно отобрать?» — цитирует Трефилова «Р-Спорт».
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