Шмелёва и Войнова поборются за третье место командного спринта по велотреку на ОИ-2020

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова поборются за бронзовую медаль с нидерландскими велогонщицами в командном спринте на Олимпийских играх — 2020.

По итогам полуфинальных заездов российская команда показала третий результат — 32.249. Китаянки, установившие в полуфинальном заезде мировой рекорд (31.804), поборются за золото с командой Германии.

Заезд за третье место состоится в 12:06 мск.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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