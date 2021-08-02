Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Шмелёва и Войнова поборются за третье место командного спринта по велотреку на ОИ-2020

Шмелёва и Войнова поборются за третье место командного спринта по велотреку на ОИ-2020
Комментарии

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова поборются за бронзовую медаль с нидерландскими велогонщицами в командном спринте на Олимпийских играх — 2020.

По итогам полуфинальных заездов российская команда показала третий результат — 32.249. Китаянки, установившие в полуфинальном заезде мировой рекорд (31.804), поборются за золото с командой Германии.

Заезд за третье место состоится в 12:06 мск.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021