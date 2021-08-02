Турецкая волейболистка разбила лицо и потеряла несколько зубов в матче с Россией на ОИ
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Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай разбила лицо в кровь в матче олимпийского турнира с командой России. Она столкнулась с игроком своей команды в пятом сете заключительного матча группы B.
В решающем сете одновременно две турецкие спортсменки пытались сохранить мяч, затем они столкнулись головами. Озбай потеряла несколько зубов, врачи оказали ей помощь на площадке. После этого волейболистку заменили.
Встреча группы B завершилась поражением россиянок со счётом 2-3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).
Сборная Турции набрала девять очков и опередила Россию на одну позицию, заняв третье место в группе B. В плей-офф они встретятся со сборной Бразилии или с командой Сербии. Олимпиада завершится 8 августа.
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