Турецкая волейболистка разбила лицо и потеряла несколько зубов в матче с Россией на ОИ

Волейболистка сборной Турции Чансу Озбай разбила лицо в кровь в матче олимпийского турнира с командой России. Она столкнулась с игроком своей команды в пятом сете заключительного матча группы B.

В решающем сете одновременно две турецкие спортсменки пытались сохранить мяч, затем они столкнулись головами. Озбай потеряла несколько зубов, врачи оказали ей помощь на площадке. После этого волейболистку заменили.

Встреча группы B завершилась поражением россиянок со счётом 2-3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).



Сборная Турции набрала девять очков и опередила Россию на одну позицию, заняв третье место в группе B. В плей-офф они встретятся со сборной Бразилии или с командой Сербии. Олимпиада завершится 8 августа.