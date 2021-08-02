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Китайская тяжелоатлетка Чжоуюй Ван выиграла золото Олимпиады-2021 в Токио

Китайская тяжелоатлетка Чжоуюй Ван выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио
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Китайская тяжелоатлетка Чжоуюй Ван выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 87 кг. Серебряным призёром стала представительница Эквадора Тамара Саласар. Бронза досталась Крисмери Сантане из Доминиканской Республики.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. До 87 кг
1. Чжоуюй Ван (Китай) — 270 кг (120 + 150).
2. Тамара Саласар (Эквадор) — 260 (113 + 147).
3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика) — 256 (116 + 140).

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

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