Китайцы завоевали золото и серебро ОИ-2020 в упражнениях на кольцах, Аблязин стал шестым

Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсмен показал результат 15,500 балла. Вторым стал его соотечественник Ю Хао, его результат — 15,300 балла. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион 2016 года в данном виде, грек Элефтериос Петруниас (15,200 балла).

Россиянин Денис Аблязин стал шестым, заработав 14,833 балла.

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.