Китайцы завоевали золото и серебро ОИ-2020 в упражнениях на кольцах, Аблязин стал шестым
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Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсмен показал результат 15,500 балла. Вторым стал его соотечественник Ю Хао, его результат — 15,300 балла. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион 2016 года в данном виде, грек Элефтериос Петруниас (15,200 балла).
Россиянин Денис Аблязин стал шестым, заработав 14,833 балла.
Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Кольца. Финал
02 августа 2021, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Ян Лю
Китай
15.500
2
Хао Ю
Китай
15.300
3
Элефериос Петруниас
Греция
15.200
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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