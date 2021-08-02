Муж легкоатлетки Тимановской уехал из Беларуси на Украину на фоне скандала на ОИ-2020

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, уехал из Беларуси на Украину на фоне скандальной ситуации с супругой на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Всё верно, я действительно покинул Беларусь. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю», — сказал Зданевич.

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

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