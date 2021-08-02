Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпиаде в Токио

Симона Байлз будет выступать в финале женских соревнований на бревне в рамках Олимпиады в Токио. О своём участии спортсменка заявила сегодня.

«Мы очень рады подтвердить, что завтра вы увидите двух американских спортсменок в финале соревнований на бревне. Это Суниса Ли и Симона Байлз! Не можем дождаться, чтобы посмотреть на вас обеих», — сообщил официальный твиттер женской сборной США по спортивной гимнастике.

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, после чего встал вопрос о её дальнейшем участии в Олимпиаде.

Упражнения на бревне — последний вид соревнований по женской спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.