Симона Байлз выступит в финале соревнований на бревне на Олимпиаде в Токио

Симона Байлз будет выступать в финале женских соревнований на бревне в рамках Олимпиады в Токио. О своём участии спортсменка заявила сегодня.
«Мы очень рады подтвердить, что завтра вы увидите двух американских спортсменок в финале соревнований на бревне. Это Суниса Ли и Симона Байлз! Не можем дождаться, чтобы посмотреть на вас обеих», — сообщил официальный твиттер женской сборной США по спортивной гимнастике.
Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, после чего встал вопрос о её дальнейшем участии в Олимпиаде.
Упражнения на бревне — последний вид соревнований по женской спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
- 2 августа 2021
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