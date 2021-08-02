Легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио
Поделиться
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Об этом сообщается в официальном «твиттере» телеканала Sky News.
Ранее в МИД Франции намекнули на готовность дать Тимановской политическое убежище.
Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:50
-
10:38
-
10:34
-
10:32
-
10:27
-
10:22
-
10:22
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
09:01
-
08:58
-
08:49
-
08:41
-
08:39
Партнерский контент