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Легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио

Легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Об этом сообщается в официальном «твиттере» телеканала Sky News.

Ранее в МИД Франции намекнули на готовность дать Тимановской политическое убежище.

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Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

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