Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки с трёх позиций на ОИ-2020

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из винтовки с трёх позиций. В финале спортсмен показал результат 464,2 балла.
Первое место занял китаец Чжан Чанхун, установив мировой рекорд — 466,0. Бронза досталась сербу Миленко Себичу (448,2).
Ранее Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
Напомним, в 2016-м Сергей также завоевал серебряную медаль в этой дисциплине на Играх в Рио-де-Жанейро.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 2 августа 2021
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:50
-
10:38
-
10:34
-
10:32
-
10:27
-
10:22
-
10:22
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
09:01
-
08:58
-
08:49
-
08:41
-
08:39