Россиянка Мельникова завоевала бронзу ОИ-2020 в вольных упражнениях, выиграла американка

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио. Её результат — 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками, она также получит бронзовую медаль.

Золото завоевала американка Джейд Кэри, на счету которой 14,366 балла. Второй стала итальянка Ванесса Феррари (14,200 балла).

Другая россиянка Виктория Листунова с результатом 12,400 балла заняла восьмое, последнее место в финале.

Ранее Ангелина Мельникова стала чемпионкой ОИ в командных соревнованиях и бронзовым призёром в многоборье. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 28 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей. На втором месте — США (21-24-16), на третьем — Япония (17-5-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.