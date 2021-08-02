Датчане установили олимпийский рекорд в гонке преследования на велотреке
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Сборная Дании по велотреку улучшила олимпийский рекорд в квалификации командной гонки преследования на Играх в Токио.
Датская команда в составе Лассе Нормана Хансена, Никласа Ларсена, Фредерика Мадсена и Расмуса Педерсена преодолела дистанцию за 3:45,014 минуты. Тем самым они обновили достижение сборной Великобритании с Олимпиады-2016 в Рио более, чем на 5 секунд.
Также за несколько минут ранее олимпийский рекорд улучшили и велосипедисты из Италии. Они показали время — 3.45,895 секунды, однако позже датчане превзошли их результат.
Отметим, что мировой рекорд в этой дисциплине велотрека также принадлежит команде Дании — 3.44,672. Он был поставлен в феврале 2020 года.
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