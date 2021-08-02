Вяхиреву сбивали с ног, гандболистки России бились за плей-офф. Фото победы над Испанией

2 августа в Токио на стадионе «Ёёги Нешнл» в матче пятого тура групповой стадии женская сборная России по гандболу уверенно обыграла команду Испании и вышла в стадию плей-офф со второго места. Встреча завершилась со счётом 34:31.

Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина стала первым вратарём в истории национальной команды, которой удалось забить гол на Олимпийских играх. В середине второго тайма при счёте 27:22 Калинина со своей половины поля поразила пустые ворота испанок и увеличила разрыв до шести очков.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Лучшие кадры с матча Испания — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Александра Сафонова.