Вяхиреву сбивали с ног, гандболистки России бились за плей-офф. Фото победы над Испанией
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2 августа в Токио на стадионе «Ёёги Нешнл» в матче пятого тура групповой стадии женская сборная России по гандболу уверенно обыграла команду Испании и вышла в стадию плей-офф со второго места. Встреча завершилась со счётом 34:31.
Вратарь женской сборной России по гандболу Виктория Калинина стала первым вратарём в истории национальной команды, которой удалось забить гол на Олимпийских играх. В середине второго тайма при счёте 27:22 Калинина со своей половины поля поразила пустые ворота испанок и увеличила разрыв до шести очков.
Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Лучшие кадры с матча Испания — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Александра Сафонова.
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