Бронзовый призёр ОИ Башаев: ставлю себе тройку. Надо было бороться за золото

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, завоевавший бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 100 кг, оценил своё выступление. В поединке за бронзу он победил украинца Якова Хаммо. В четвертьфинале Башаев одолел знаменитого француза Тедди Ринера.
«Конечно, нужно было бороться за золото. Поставлю себе удовлетворительную оценку — тройку. С этим придётся жить, надо сделать выводы и быть более готовым к следующим Олимпийским играм.
Ринер? Большая проблема тех, кто с ним борется — его переоценивают. Он сильный, габаритный, но когда он постоянно побеждает — он расслабляется. А люди думают, что он всё тот же, как раньше, а с каждой победой он становится только слабее. Потому что сильнее нас делают только поражения. Я поборол в себе первобытный страх, решил бороться с головой — не пытался противостоять ему, а превратить его сильные стороны в слабые.
К полуфиналу я не до конца восстановился — четвертьфинал был тяжёлым. Плюс слишком рискованно начал бороться. Сейчас точно сказать не могу — надеюсь, что сейчас, когда прилетел, разберём всё с тренером, чтобы больше так не ошибаться», — сказал Башаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 августа 2021
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