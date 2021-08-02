Бронзовый призёр ОИ Башаев: России всегда пытаются помешать и вставить палки в колёса

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, завоевавший бронзовую медаль летних Олимпийских игр-2020 в весовой категории свыше 100 кг, оценил выступление команды в Токио.



«Неудачи сборной по дзюдо? Мы поехали в Японию – огромная разница в часовых поясах. Лондон, который был фееричным, находится в Европе. Плюс сам по себе климат другой – сборов во Владивостоке у нас почти не было из-за коронавируса, всё было закрыто. Это основные факторы. То, что без флага – тоже повиляло. Нам всегда пытаются помешать, подколоть и вставить палки в колёса – свою лепту это тоже внесло», — сказал Башаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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