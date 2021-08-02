Немов рассказал, чего не хватило российскому гимнасту Аблязину для победы на ОИ-2020
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов дал комментарий по поводу выступления Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Денис — красавчик! Очень хорошо отпрыгал. Конечно, если бы один из прыжков был в доскок… Всё было бы по-другому — в таком случае мог забирать золотую награду. В целом Аблязин показал очень хорошее качество прыжков. Рад за него! Он восстанавливался почти год, но в итоге попал в команду — дорогого стоит. Он у нас самый титулованный гимнаст, у которого в копилке, если не ошибаюсь, семь олимпийских медалей. Серебро в опорном прыжке — достойный результат», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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