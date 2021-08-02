Хоркина: гимнаст Аблязин может подать оценки судей на пересмотр. Есть определённое время

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала второе место российского гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

«Аблязин лишь второй, потому что, к сожалению для нас, есть правила критерия по базе. Что касается судей, то мне показалось, что Никиту Нагорных немного поджали. Не завышены ли оценки у корейского спортсмена? Мы всегда хотим лучшего для наших спортсменов — это понятное дело. Но судьи проходят отбор, обучение. Нам бы хотелось золото — ребята прыгают очень здорово и очень сложные прыжки, мы их поздравляем от всей души.

Правила есть правила, они для всех. Дениска очень хорошо прыгнул. В принципе, Аблязин может подать оценки судей на пересмотр. Это будет решать тренерский штаб — но для этого есть определённое время. Стоит это делать или нет — это будет решение спортсмена и тренера. Если ребята считают, то могут принять такое решение.

Но ребята прыгнули классно — они достойны звания олимпийских чемпионов», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.