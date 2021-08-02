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Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом
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Кубинец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В финале он победил Якоба Каджаю из Грузии со счётом 5:0. Это вторая золотая медаль сборной Кубы на Играх-2020.

Михаин Лопес Нуньес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Обладателями бронзы стали россиянин Сергей Семёнов и турок Рыза Каяалп.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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