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На Олимпийских играх впервые выступил трансгендер

На Олимпийских играх впервые выступил трансгендер
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Впервые в истории Олимпийских игр состоялось выступление спортсмена-трансгендера. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии на Играх в Токио (Япония) в первой попытке не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Затем Хаббард дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу.

Она выступает в весовой категории свыше 87 кг. Участие в финале соревнований принимают 10 спортсменок.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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