Российский борец Сергей Емелин: хотелось золото ОИ, бронза — утешение, но я рад

Российский борец Сергей Емелин, завоевавший бронзу по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония), поделился эмоциями после выступления и рассказал про Олимпийскую деревню.
«Конечно, хотелось выиграть золотую медаль, бронза — утешение, но я рад. Республика Мордовия — одна из сильнейших школ России по греко-римской борьбе. На Олимпийских играх есть два представителя Мордовии. Мой товарищ — Артём Сурков, желаю ему удачи, надеюсь, что он превзойдёт мой результат и мы привезём не только бронзовую медаль в республику.
Условия в японской деревне хорошие. Картонная кровать меня спокойно выдерживает, я маленький. Дискомфорта нет, есть большой тренажёрный зал, в столовой всё, что нужно. У нас большая комната, а там три блока, я живу с Артёмом. Что касается веса, то весогонка прошла хорошо, проблем не было. Для того чтобы зацепиться за финал, наверное, не хватило немного восстановления между схватками», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата».
- 2 августа 2021
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