Российский борец Сергей Емелин рассказал о целях после Олимпиады-2020 в Токио

Российский борец Сергей Емелин, завоевавший бронзу по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказал о будущих планах.
«Первая схватка получилась тяжёлая. На вторую вышел не в той форме, которой хотелось бы. Что касается будущих планов, надо взять перерыв, чуть отдохну. Поймите, разница во времени… После приезда домой снова буду привыкать к московскому часовому поясу. Первая цель сейчас — доехать домой. Дальше будет видно.
Рад, что удалось завоевать бронзу. Были наставления как от тренера сборной, так и от личного тренера, который находится в Мордовии. Получил подсказки и от отвечающего за вес. Все наставления сработали. Хочу поблагодарить их за всё, что они для меня делают.
Нам нельзя выходить в город — видел Токио лишь из окна автобуса. Красиво, чисто, много зелени — хороший город. Есть ли ощущения, что Олимпиада — праздник спорта? Да, конечно. Это необычные соревнования. В первую очередь это связано с тем, что много видов спорта, разные страны… Наши русские ребята желают удачи, хотя с некоторыми мы видимся в первый раз. К сожалению, ни с кем не удалось познакомиться: мы прилетели, а на следующий день начались соревнования», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата».
- 2 августа 2021
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