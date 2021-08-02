Борец Семёнов — о бронзе: с каждым годом тактически бороться всё сложнее и сложнее

Российский борец Сергей Семёнов, завоевавший бронзу по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония), рассказал о том, как проходил матч за третье место, и поделился планами на следующую Олимпиаду.



«Доволен завоёванной медалью, пусть и бронза, но на данный момент это мой уровень. Что показал, то и показал. Шансы были побороться за более высокие места, но психологическая нагрузка высокая, надо готовиться.



Финал был более тактический, мог попытаться сделать приёмы, но победа есть победа. Повторюсь, на что наборолся, то и показал. Всегда хочется большего, всегда. Я тоже хочу золотую медаль. Адекватно понимаю, что в этом весе есть человек сильнее всех, это видят все.



Мы с Карелиным боролись в разное время и очень сложно сравнивать. Я отборолся как могу, и эта медаль дорогого стоит. Греко-римская борьба развивается, защита развивается. Бороться с каждым годом всё сложнее и сложнее.



Первая медаль и сегодняшняя — это разные эмоции. Там я был молодым парнем, который перешёл из юниоров и не боролся со взрослыми. Сейчас я уже другой, побеждал на многих турнирах, с опытом. Раньше я был тёмной лошадкой, а сейчас сам понимаю, что должен быть с медалью.



Что касается Парижа, буду выжимать из себя максимум. Совсем поменяю подготовку, надо делать что-то, чтобы быть лучшим. Сложно назвать время, когда я был лучшим, мир очень сильно поменялся», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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