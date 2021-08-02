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Нагорный — о выступлении на ОИ: злюсь, потому что не могу показать своё лучшее исполнение

Нагорный — о выступлении на ОИ: злюсь, потому что не могу показать своё лучшее исполнение
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в «Инстаграме» прокомментировал своё выступление на Играх в Токио (Япония).

«Мы часто говорили до Олимпийских игр, что наша основная задача и главная мечта — командное золото! Но это не снимает ответственности выступать достойно и дальше! Да, сегодня я выступил лучше, чем вчера, но это не максимум, и опять тысячные.

Каждый день, по кусочкам, я отрываю то счастье, которое пережил после командного золота. Не из-за того, что я не на пьедестале, а из-за того, что я не могу показать своё лучшее исполнение!

Многие пишут, что я самокритичный, но ребята!!! Мы на Олимпийских играх, и неважно, какое у тебя состояние, ты должен выходить и работать на отлично! Вот за что я на себя злюсь!» — написал гимнаст в социальной сети.

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