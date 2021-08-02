Марокканец Эль-Баккали победил в беге на 3000 метров с препятствиями на Играх в Токио
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Серебряный призер Чемпионата мира 2016 в Лондоне марокканец Суфьян Эль-Баккали победил в беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез) в финале Олимпийских игр в Токио.
Эль-Баккали преодолел дистанцию за 8 минут 8,9 секунды. Второе место занял представитель Эфиопии Ламеча Гирма с результатом 8.10,38, третьим финишировал кениец Бенджамин Киген. Его время — 8.11,45 секунды.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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