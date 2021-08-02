Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Датчанин Виктор Аксельсен завоевал золото Олимпиады-2021 в Токио в бадминтоне

Датчанин Виктор Аксельсен завоевал золото Олимпиады-2020 в бадминтоне
Комментарии

Датский бадминтонист Виктор Аксельсен выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в одиночном разряде. В финале он победил представителя Китая Лун Чэня со счётом 2:0 (21:15, 21:12). Это второе золото Дании на Играх-2020.

В противостоянии за бронзу индонезиец Энтони Синисука Гинтинг обыграл Кевина Кордона из Гватемалы — 2:0 (21:11, 21:13).

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Новость по теме
Бадминтонистки из Индонезии выиграли золото Олимпийских игр в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021