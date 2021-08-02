Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Дарья Клишина, которую увезли со стадиона на коляске, оценила выступление на ОИ-2020

Дарья Клишина, которую увезли со стадиона на коляске, оценила выступление на ОИ-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменка не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

Новость по теме
Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске

«Обе попытки в квалификации показали, что вчера я была готова физически как никогда в своей карьере. После первой мы отнесли две стопы, но меня несло вперёд.

На разбеге перед третьей попыткой я внезапно почувствовала боль в задней поверхности бедра, никогда до этого меня не беспокоящей. Я начала разбег и получила надрыв мышцы. Тем не менее олимпийский опыт бесценен. Спасибо, Токио», — написала Клишина в своём «инстаграме».

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021