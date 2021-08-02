Дарья Клишина, которую увезли со стадиона на коляске, оценила выступление на ОИ-2020

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменка не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.



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«Обе попытки в квалификации показали, что вчера я была готова физически как никогда в своей карьере. После первой мы отнесли две стопы, но меня несло вперёд.

На разбеге перед третьей попыткой я внезапно почувствовала боль в задней поверхности бедра, никогда до этого меня не беспокоящей. Я начала разбег и получила надрыв мышцы. Тем не менее олимпийский опыт бесценен. Спасибо, Токио», — написала Клишина в своём «инстаграме».

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