У российских синхронисток выключилась музыка во время выступления на ОИ-2020

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина столкнулись с техническими проблемами во время выступления в квалификации на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Спортсменкам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась. Спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.
«Уже посмеялись над ситуацией с музыкой. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии», — приводит слова Колесниченко «Р-Спорт».
Несмотря на трудности, россиянки финишировали первыми с результатом 97,9000 балла. Вторыми стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, заработавшие 96,2333 балла. Замкнули тройку украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).
Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 5 августа.
- 2 августа 2021
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