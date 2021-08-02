Американка Валари Оллман выиграла золото ОИ-2020 в метании диска

Американская легкоатлетка Валари Оллман выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио в метании диска. Серебряным призёром стала представительница Германии Кристин Пуденц. Бронза досталась кубинке Яйме Перес.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Метание диска

1. Валари Оллман (США) — 68,98.

2. Кристин Пуденц (Германия) — 66,86.

3. Яйме Перес (Куба) — 65,72.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.