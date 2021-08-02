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Анжелика Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом на Олимпиаде-2020

Анжелика Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом на Олимпиаде-2020
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований по прыжкам с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Для попадания в число участниц финала Сидоровой хватило прыжка на 4,55 метра. Соревнования прерывались более чем на час из-за ливня, причём россиянка до паузы не успела сделать ни одной попытки.

Финал олимпийского турнира в прыжках с шестом у женщин пройдёт 5 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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