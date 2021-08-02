Стал известен соперник женской сборной России по гандболу в 1/4 финала ОИ-2020
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Женская сборная России по гандболу узнала соперника по четвертьфинальному матчу Олимпийских игр в Токио. Подопечные Алексея Алексеева, занявшие второе место в группе B, за выход в полуфинал поспорят с командой Черногории, которая стала третьей в секстете A.
Четвертьфинальные пары: Норвегия — Венгрия, Россия — Черногория, Франция — Нидерланды, Швеция — Южная Корея. Матчи пройдут 4 августа.
Сегодня, 2 августа, россиянки в заключительном матче группового этапа обыграли испанок со счётом 34:31.
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Олимпиада завершится 8 августа.
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