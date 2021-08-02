Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 10-го дня, таблица

Сегодня, 2 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 20 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-25-17), на третьем — Япония (17-6-10).



Россия располагается на пятой позиции: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали 6 медалей — 2 серебряные и 4 бронзовые: серебро — Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 50 м, с трёх позиций); Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок); бронза — Дарья Шмелёва / Анастасия Войнова (велотрек, командный спринт), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, вольные упражнения), Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг), Сергей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг).

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