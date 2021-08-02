Стало известно, с кем российские волейболистки поборются за выход в полуфинал ОИ-2020

Определился соперник сборной России по волейболу в четвертьфинальной стадии Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Россиянки сразятся за путёвку в полуфинал с командой Бразилии.
Бразильянки ранее уверенно обыграли сборную Кении со счётом 3:0 (25:10, 25:16, 25:8), таким образом одержав 5 побед из 5 на групповом этапе Олимпиады. Это достижение позволило команде Бразилии выйти в четвертьфинал с первого места группы А.
Россиянки же заняли в своей группе B четвёртую позицию. На старте соревнований они потерпели поражение от Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), затем разгромили Аргентину — 3:0 (25:19, 25:15, 25:13), одолели Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12), уверенно переиграли американок — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19) и уступили команде Турции со счётом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).
- 2 августа 2021
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