«Запредельный уровень японского раздолбайства». Губерниев раскритиковал организацию ОИ

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением об уровне организации на Олимпийских играх в Токио после того, как во время выступления российских синхронисток сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась.

«Я не думаю, что есть какая-то теория заговора в инциденте с музыкой у наших синхронисток. Просто, к сожалению, уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать. Я еду с лёгкой атлетики, и мы видели, что там творилось. Плачущая американка из-за дождя сломала шест и из-за него же просто не перенесли соревнования. Люди поскальзывались в круге для метания диска и не сразу появлялись специальные технические средства, которые помогали всё это высушить. Я вижу, как вместо двух принтеров в пресс-центре работает один, потому что они сутки не могут принести картридж. Сегодня я взял стартовые листы, и ничего нельзя было разобрать! Это какой-то запредельный уровень японского раздолбайства. Я не знаю, почему так. У комментаторов очередь, чтобы сесть за компьютер. В пресс-центре их всего два! Чего вы хотите от музыки на синхронном плавании? Японцы исполнительные, но всё есть как есть. В следующий раз они могут вообще не компакт-диск включить, а поставить кассету казанского объединения «Тасма» или шосткинского объединения «Свема». Поэтому всё нормально у них», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.