Губерниев: весь мир ждёт поражения русских на Олимпиаде в синхронном плавании

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Российским синхронисткам Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась. Спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.
«Вообще случай с музыкой — это ужасно, потому что весь мир ждёт поражения русских на Олимпиаде в синхронном плавании. В группе мы не проигрывали с 1998 года, а в дуэте — с 2001 года. Все ждут, когда это произойдёт. Понятное дело, что такие вещи выбивают команду, но я очень надеюсь на двух Свет. Ромашина — бетон. Я не сомневаюсь в них, но будет сложно, потому что нюансы, связанные с раздолбайством, к концу будут только увеличиваться. Но теории заговора здесь нет, есть проблемы с бытом, но, повторюсь, что есть, то есть
Татьяна Евгеньевна Данченко (тренер сборной России по синхронному плаванию. — Прим. «Чемпионата») дала волю чувствам. Она женщина и женщина прекрасная, мой любимый тренер. Я её всячески поддерживаю и всегда говорю, что всё будет хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 2 августа 2021
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