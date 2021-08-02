В Госдуме заподозрили организаторов Олимпиады в Токио в предвзятом отношении к России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался об инциденте с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась; спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.

«На больших соревнованиях бывают срывы: мы помним нераскрывшееся кольцо, в другой раз не зажёгся факел… Но, как правило, такие казусы происходят на церемониях открытия или закрытия, а непосредственно на соревнованиях это большая редкость. Конечно, иногда путают музыку — это может быть человеческим фактором. С другой стороны, неприятно, что такие инциденты происходят с нашими спортсменами — так или иначе всё имеет отношение к России. Допускаем, что это случайность, но когда идёт жесточайшая конкуренция и прессинг на российский спорт, то начнёшь верить и подозревать любого. И это учитывая то, что наши девчонки вот уже многие годы — безоговорочные фавориты.

Уровень подготовки и мастерства синхронисток не обсуждается — он очень высок. Но это не даёт организаторам оснований расслабляться, показывать свой непрофессионализм. Мы очень будем надеяться, что это была трагическая, а самое главное — техническая ошибка. К счастью, она не повлияла на выступление наших девчонок — они стали первыми по итогам квалификации. Хоть музыку отключите, они и без неё покажут высочайший класс! Если это случайность, то у нас уже набирается достаточно нареканий к Оргкомитету Олимпиады. Если это не случайность, то у них ничего не получилось. Наши девчонки победили в квалификации, несмотря ни на что. Ждём от них только победы!», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.