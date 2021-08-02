Губерниев высказался о решении американки Байлз вновь выступить на олимпийском турнире

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался об участии четырёхкратной олимпийской чемпионки, американской гимнастки Симоны Байлз на Олимпиаде-2020 в отдельных видах. Байлз досрочно завершила борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а также в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке.

«Мне очень жалко Байлз в каких-то эпизодах. Симона попадает в атмосферу небывалого давления с учётом своего состояния здоровья. Мы же не знаем, может, какие-то препараты запретила ввозить японская таможня и Байлз испытывает синдром отмены. Она большая спортсменка, и, если она сумела наладить своё психоэмоциональное состояние и залечила свои болячки, пусть выступает, тем интереснее будет!

Но я не приемлю разговоров о том, что мы победили, потому что не было Байлз. Можно случайно проиграть, победить случайно нельзя. Проблемы Симоны — это её проблемы, но никак не проблемы сборной России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.