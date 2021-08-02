Зеппельт: МОК молчит, когда Кремль нагло угрожает иностранным журналистам

Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал Международный олимпийский комитет за отсутствие реакции на ролик, в котором официальный представитель МИД России Мария Захарова избивает манекен с надписью «press» (англ. «пресса»).
«Обязательно посмотрите видео: директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России бьёт манекена, который, должно быть, символизирует иностранных журналистов. Это не шутка. Ответ Кремля на допинговый скандал в России журналистам, которые его освещали.
МОК молчит, когда Кремль с пресс-секретарём МИД России нагло угрожает иностранным журналистам, агрессивно ударяя манекена с надписью «Пресса» на нём. Очевидно, всё это сделано на основе освещения допингового скандала. Никакой критики, никакой реакции со стороны МОК. В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: «Олимпийский комитет России находится на Олимпиаде в полном соответствии с санкциями, которые были введены ВАДА». Разве это не показательно?» — написал Зеппельт в своём «твиттере».
- 2 августа 2021
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