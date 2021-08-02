Спортсменка-трансгендер прокомментировала неудачное выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии поделилась эмоциями от выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Хаббард стала первым в истории спортсменом-трансгендером, выступающим на Олимпиаде. В первой попытке она не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Затем Хаббард дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу на последнем месте.

«Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела», — приводит слова Хаббард сайт «Матч ТВ».

43-летняя спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

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