Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 7 августа

Завтра, 7 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 34 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 7 августа 2021 года

01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон.

01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд.

05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.

05:10. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал.

05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал.

05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал.

06:25. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал.

07:40. Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия — Россия

08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал.

09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал.

10:30. Водное поло. Женщины. Финал.

10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал.

12:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал.

12:30. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал.

13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал.

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 10 000 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал.

13:00. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба.

13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал.

13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал.

14:30. Футбол. Мужчины. Финал.

15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал.

15:00. Гандбол. Мужчины. Финал.

15:15. Волейбол. Мужчины. Финал.