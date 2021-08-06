Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 7 августа

Завтра, 7 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 34 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 7 августа 2021 года
01:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон.
01:30. Гольф. Женщины. Финальный раунд.
05:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
05:10. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал.
05:30. Баскетбол. Мужчины. Финал.
05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал.
06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал.
06:25. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Финал.
07:40. Водное поло. Женщины. За 3-е место. Венгрия — Россия
08:00. Бокс. Мужчины. До 52 кг. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 75 кг. Финал.
08:00. Бокс. Женщины. До 51 кг. Финал.
08:00. Бокс. Женщины. До 69 кг. Финал.
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Финал.
09:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал.
10:30. Водное поло. Женщины. Финал.
10:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон. Финал.
12:00. Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг. Финал.
12:30. Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг. Финал.
13:00. Бейсбол. Плей-офф. Финал.
13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 10 000 м. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал.
13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал.
13:00. Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба.
13:30. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа. Финал.
13:45. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. Финал.
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал.
14:30. Футбол. Мужчины. Финал.
15:00. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. Финал.
15:00. Гандбол. Мужчины. Финал.
15:15. Волейбол. Мужчины. Финал.
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