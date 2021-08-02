Анжелика Сидорова: кто мог подумать, что прыжка на 4,55 м хватит для выхода в финал ОИ

Российская спортсменка Анжелика Сидорова прокомментировала выход в финал соревнований по прыжкам с шестом в рамках Олимпиады, которые были остановлены более чем на час из-за сильного дождя.
«Я очень проголодалась. Думала об этом, когда начала разминаться. Столько мыслей было пока ждала. Слишком много времени была пауза. Старалась не сидеть на месте, быть в тонусе, потому что соревнования могли начаться в любой момент. Это сложно.
Ливень? Я сидела и смотрела. У меня не было слов. Я не верила, что это происходит с нами. Рада, что соревнования остановили и перенесли. Иначе это был бы конец. Перенос на следующий день? Была мысль, что хоть бы не пустили соревнования дальше. Было бы очень глупо так закончить квалификацию.
4,55 — это нормальный прыжок. После такой нервотрёпки рада, что смогла прыгнуть с первой попытки. Хотелось бы, чтобы в финале было меньше народу. Сейчас было сложно прыгать, все устали и рады остановке. В финале подъём высот будет жёстким и не должно всё затянуться. Не знаю, какие в финале будут разборки. Это Олимпийские игры. Кто мог подумать, что 4,55 хватит для выхода в финал. Все думали, что точно надо будет прыгать на 4,70. Постараюсь всё прыгнуть с первой попытки, а там как сложится», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».
Финал соревнований в прыжках с шестом состоится 5 августа.
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