Пловец из США Дрессел — о пяти золотых медалях на ОИ-2020: не сохраню ни одну из них

Американский пловец Кейлеб Дрессел заявил, что не видит особой ценности в олимпийских медалях. На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Дрессел завоевал в общей сложности пять золотых наград (3 личных и 2 командные).

«Для меня дело не в медалях. Я не сохраню ни одну из них. Ребята, вы должны завидовать, я получаю самое интересное – гонки, борьба. Это даёт мне удовольствие. Мне не нужен кусок металла как напоминание о победе», — приводит слова Дрессела Yahoo.

«США так долго доминировали в плавании, что оставить свой след в этом виде спорта – уникальное дело. Фелпс и Спитц… Конечно, я не хочу отказываться от борьбы с ними по количеству наград, но моя цель – не побеждать кого-то конкретного. Моя цель – реализовывать свой потенциал», — добавил американец.