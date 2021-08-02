Олимпийский комитет США: жест американской легкоатлетки на олимпийском пьедестале законен

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) заявил, что жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс на олимпийском пьедестале почёта полностью законен, а также что USOPC не будет применять санкции к спортсменам, которые демонстрируют жесты.

Получив серебряную медаль на Олимпийских играх, после того как китайский национальный гимн заиграл для победительницы Гонг Лицзяо, Сондерс подняла руки над головой и изобразила «X» запястьями. На вопрос, что это означает, она объяснила: «Это перекрёсток, где встречаются все угнетённые».

«Как и все делегации, сборная США руководствуется Олимпийской хартией и правилами, установленными МОК для Токио 2020. USOPC провёл свой собственный анализ и определил, что мирное выражение Рейвен Сондерс в поддержку расовой и социальной справедливости, которое произошло в конце церемонии награждения, было уважительным по отношению к её соперницам и не нарушало правил, связанных с демонстрацией», — приводит слова Олимпийского комитета США CBS News.

Во время брифинга для прессы представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК контактировал с USOPC по поводу этого эпизода. USOPC подтвердил, что он обсуждал инцидент с МОК и Всемирной федерацией лёгкой атлетики, которая управляет толканием ядра. Президент этой федерации Себастьян Коу ранее заявил, что они не станут применять санкционирование демонстраций, если решение будет оставлено на усмотрение федерации.