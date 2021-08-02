Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Олимпийский комитет США: жест американской легкоатлетки на олимпийском пьедестале законен

Олимпийский комитет США: жест американской легкоатлетки на олимпийском пьедестале законен
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) заявил, что жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс на олимпийском пьедестале почёта полностью законен, а также что USOPC не будет применять санкции к спортсменам, которые демонстрируют жесты.

Получив серебряную медаль на Олимпийских играх, после того как китайский национальный гимн заиграл для победительницы Гонг Лицзяо, Сондерс подняла руки над головой и изобразила «X» запястьями. На вопрос, что это означает, она объяснила: «Это перекрёсток, где встречаются все угнетённые».

«Как и все делегации, сборная США руководствуется Олимпийской хартией и правилами, установленными МОК для Токио 2020. USOPC провёл свой собственный анализ и определил, что мирное выражение Рейвен Сондерс в поддержку расовой и социальной справедливости, которое произошло в конце церемонии награждения, было уважительным по отношению к её соперницам и не нарушало правил, связанных с демонстрацией», — приводит слова Олимпийского комитета США CBS News.

Во время брифинга для прессы представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК контактировал с USOPC по поводу этого эпизода. USOPC подтвердил, что он обсуждал инцидент с МОК и Всемирной федерацией лёгкой атлетики, которая управляет толканием ядра. Президент этой федерации Себастьян Коу ранее заявил, что они не станут применять санкционирование демонстраций, если решение будет оставлено на усмотрение федерации.

Новость по теме
МОК изучит жест американской легкоатлетки Рейвен Сондерс на церемонии награждения
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021