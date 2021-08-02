Посол США в Беларуси отреагировала на скандал с легкоатлеткой Тимановской на ОИ-2020

Посол США в Беларуси Джули Фишер отреагировала на скандальную ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

«Благодаря оперативным действиям властей Японии и Польши Тимановская смогла уклониться от попыток режима Лукашенко дискредитировать и унизить её личное мнение», — написала Фишер в своём «твиттере».

В настоящее время Тимановская находится в посольстве Польши в Токио. Польская сторона согласилась выдать белоруске гуманитарную визу.