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Белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова указала на странное поведение Тимановской на Олимпиаде 2021

Белорусская легкоатлетка указала на странное поведение Кристины Тимановской на ОИ-2020
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Белорусская легкоатлетка, участница Олимпиады – 2020 в Токио (Япония) Анастасия Мирончик-Иванова поделилась мнением о скандальной ситуации вокруг соотечественницы Кристины Тимановской. По словам Анастасии, Тимановская странно вела себя на Играх.

«Она явно нервничала. Не вышла на собрание, когда пришёл главный тренер Юрий Моисевич. Там присутствовали все, даже те, кому в тот день предстояло выступать. Тогда люди начали понимать, что происходит нечто странное. Почему Кристине стыдно выйти на командное мероприятие и посмотреть в глаза коллегам, наставнику? Также вспоминается награждение золотой медалью Ивана Литвиновича (олимпийский чемпион Токио в прыжках на батуте. — Прим. «Чемпионата»). Тимановская тоже всех сторонилась, встала где-то сзади. Ребята радовались, а она замкнулась в себе. По поведению Кристины чувствовалось, что она испытывает некий стресс и волнуется», — приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

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