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Белорусская легкоатлетка: у нас в стране нет уголовной статьи за критику федерации

Белорусская легкоатлетка: у нас в стране нет уголовной статьи за критику федерации
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Белорусская легкоатлетка, участница Олимпиады – 2020 в Токио (Япония) Анастасия Мирончик-Иванова высказалась о скандальной ситуации вокруг соотечественницы и коллеги Кристины Тимановской. Спортсменка должна была выступить на Играх на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

«Сопровождать и задерживать — разные вещи. На самом деле в воскресенье в Беларусь возвращалась делегация спортсменов, которые уже выступили на Играх. С ними должна была лететь и Кристина в сопровождении сотрудников НОК. Никто её за руки не хватал, что хорошо видно на кадрах видеосъёмки из аэропорта.

За что её должны посадить? В чём она нарушила закон? У нас в стране нет такой статьи, по которой можно получить срок за критику федерации», — приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

В настоящее время Тимановская находится в посольстве Польши в Токио. Польская сторона согласилась выдать белоруске гуманитарную визу.

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