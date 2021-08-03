Олимпийские игры — 2020, 3 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

3 августа в одиннадцатый день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 12 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 11-й, 2 августа. Расписание телетрансляций

03:00. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. Канада – Россия. «Матч! Игра»

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал. «Россия 1»

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал. «Россия 1»

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал. «Россия 1»

06:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. «Россия 1»

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал. «Россия 1»

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал. «Россия 1»

08:30. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка. «Матч! Страна»

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Первый канал

09:05. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал. «Матч! Боец», «Россия 1»

09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка. «Матч! Страна»

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал. «Матч! Боец», «Россия 1»

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал. «Россия 1»

11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал. «Матч ТВ»

11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал. «Матч ТВ»

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал. «Россия 1»

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал. «Россия 1»

13:20. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал. Первый канал

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал. «Матч ТВ», «Матч! Боец»

13:50. Водное поло. Женщины. 1/4 финала. Австралия — Россия. Сайт Первого канала

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А. «Матч! Страна»

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал. «Матч ТВ», «Матч! Боец»

14:35. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Первый канал

15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал. Первый канал

15:25. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Первый канал.

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