Черниговская стала 7-й в полуфинале заплыва на байдарках и вышла в утешительный финал

Россиянка Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарках на 200 м на Олимпийских играх в Токио.
Она показала седьмой результат (40.433) и вышла в утешительный финал. Лучшие четыре спортсменки прошли в финал турнира.
Утешительный финал состоится сегодня, 3 августа и начнётся в 5:30 мск.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 50 медалей — 12 золотых, 21 серебряных 17 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 3 августа 2021
-
05:13
-
05:05
-
04:51
-
04:42
-
04:17
-
03:45
-
02:30
-
02:04
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 августа 2021
-
23:31
-
23:14
-
23:09
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:10
-
21:49
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:22
-
20:17
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:30
-
18:54
-
18:48