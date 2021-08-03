Черниговская стала 7-й в полуфинале заплыва на байдарках и вышла в утешительный финал

Россиянка Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарках на 200 м на Олимпийских играх в Токио.

Она показала седьмой результат (40.433) и вышла в утешительный финал. Лучшие четыре спортсменки прошли в финал турнира.

Утешительный финал состоится сегодня, 3 августа и начнётся в 5:30 мск.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 50 медалей — 12 золотых, 21 серебряных 17 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.