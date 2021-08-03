Степанова и Баранова выступят в утешительном финале в гребле на каноэ в двойке на ОИ

Российская пара Кира Степанова и Варвара Баранова не смогли выйти в финал турнира в гребле на каноэ на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио – 2020.

Они заняли седьмое место и выступят в утешительном финале, который начнётся ориентировочно в 6:40 мск.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 50 медалей — 12 золотых, 21 серебряных 17 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.