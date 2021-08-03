Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Степанова и Баранова выступят в утешительном финале в гребле на каноэ в двойке на ОИ

Степанова и Баранова выступят в утешительном финале в гребле на каноэ в двойке на ОИ
Комментарии

Российская пара Кира Степанова и Варвара Баранова не смогли выйти в финал турнира в гребле на каноэ на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио – 2020.

Они заняли седьмое место и выступят в утешительном финале, который начнётся ориентировочно в 6:40 мск.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 50 медалей — 12 золотых, 21 серебряных 17 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал? Россия на Олимпиаде-2020. 3 августа. Евлоев борется за золото. Где смотреть финал?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021