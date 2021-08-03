«Вы это видели? Жесть!» Елена Исинбаева — о соревнованиях по прыжкам с шестом на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио. Во время соревнований по прыжкам с шестом начался ливень, а после его окончания судьи разрешили возобновить попытки, несмотря на то, что яма для отталкивания не просохла.
У американки Сэнди Моррис во время попытки шест скользнул по яме и переломился. Спортсменка рухнула с высоты спиной на край мата приземления. И следующие две попытки она просто не смогла сделать.
«Мои глаза, от всего происходящего вчера в секторе прыжков с шестом! Вы это видели? Жесть», — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой
Россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал с результатом 4,55. Медали будут разыграны 5 августа.
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