«Вы это видели? Жесть!» Елена Исинбаева — о соревнованиях по прыжкам с шестом на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио. Во время соревнований по прыжкам с шестом начался ливень, а после его окончания судьи разрешили возобновить попытки, несмотря на то, что яма для отталкивания не просохла.

У американки Сэнди Моррис во время попытки шест скользнул по яме и переломился. Спортсменка рухнула с высоты спиной на край мата приземления. И следующие две попытки она просто не смогла сделать.

«Мои глаза, от всего происходящего вчера в секторе прыжков с шестом! Вы это видели? Жесть», — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

Россиянка Анжелика Сидорова вышла в финал с результатом 4,55. Медали будут разыграны 5 августа.