Кубинцы выиграли золото Олимпиады-2020 в гребле на каноэ-двойке на 1000 м

Кубинцы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайян Хорхе Энрикес выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в каноэ-двойке на дистанции 1000 м. Серебряными призёрами стали китайцы Хао Лю и Пэнфэй Чжэн. Бронза досталась немцам Себастьяну Бренделю и Тиму Хекеру.
Это третья золотая медаль сборной Кубы на Олимпиаде-2020.
Гребля на байдарке и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м
1. Сергей Торрес Мадригаль / Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (Куба) — 3.24,995.
2. Хао Лю / Пэнфэй Чжэн (Китай) — 3.25,198.
3. Себастьян Брендель / Тим Хекер (Германия) — 3.25,615.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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