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Кубинцы выиграли золото Олимпиады-2020 в гребле на каноэ-двойке на 1000 м

Кубинцы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайян Хорхе Энрикес выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в каноэ-двойке на дистанции 1000 м. Серебряными призёрами стали китайцы Хао Лю и Пэнфэй Чжэн. Бронза досталась немцам Себастьяну Бренделю и Тиму Хекеру.

Это третья золотая медаль сборной Кубы на Олимпиаде-2020.

Гребля на байдарке и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м

1. Сергей Торрес Мадригаль / Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (Куба) — 3.24,995.

2. Хао Лю / Пэнфэй Чжэн (Китай) — 3.25,198.

3. Себастьян Брендель / Тим Хекер (Германия) — 3.25,615.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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